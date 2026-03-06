- Nakon nepune dve nedelje je 1.361 žena koja je zaposlena u "Yumco" je dobila nagradu od 20.000 dinara, baš kao što je predsednik rekao, kao mali znak pažnje. A ono što je daleko bitnije je da će ispuniti i drugo obećanje, a to je da će 58 žena koje rade u Rudnoj Glavi pet godina biti zaposlene za stalno. Njima danas čestitam. Nakon posete predsednika četiri žene su se prijavile za posao i sve četiri su zaposlene. Koristim sve druge žene da se jave i obrate rukovodstvu Yumca. Sve će biti angažovane, ima posla. Ono što danas krasi ovaj dan su osmesi ovih žena i reči kojima su me dočekale da nisu ni sumnjale da predsednik neće ispuniti svoje obećanje, baš kao što to uvek čini. To su same rekle, znale su da ih dele dani od zaposlenja. Posebno sam srećna što ću imati priliku da se družim s njima za naš dan - navela je ministarka.