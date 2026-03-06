Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je danas Knjaževac, gde je obišao Zdravstveni centar Knjaževac i moderan velnes i rehabilitacioni centar, te razgovarao sa privrednicima i stanovnicima tog grada.

Premijer je tokom posete ukazao na značaj projekta mobilnih ambulanti, o kojima je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i istakao kako je obaveza države da obezbedi da zdravstvena zaštita dođe do svakog građanina, bez izuzetka, a da bi mobilne ambulante omogućile da i stanovnici udaljenih i ruralnih sredina, koji su daleko od zdravstvenih ustanova, imaju lak pristup lekarima, pregledima i osnovnim medicinskim uslugama.

To je konkretan primer kako država brine o jednakom pristupu zdravstvenoj zaštiti za sve, smatra prof. dr Macut.

Premijer je potvrdio da će uskoro početi prva faza rekonstrukcije Doma zdravlja u Knjaževcu, jer je to, kako je rekao, važan korak ka modernizaciji zdravstvene infrastrukture, boljim uslovima za medicinske radnike i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi za građane koji odgovaraju standardima savremene medicine.

U rehabilitacionom centru, premijer prof. dr Macut je rekao da početak rada tog centra, pored toga što pokazuje da se razvija zdravstveni turizam, direktno doprinosi smanjenju lista čekanja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Građani će brže dolaziti do terapija koje su im potrebne, a istovremeno se otvara prostor za razvoj prave banjske priče u ovom kraju, koja može da ima i širi ekonomski i turistički značaj, smatra prof. dr Macut.

Premijer je zaključio da sve te investicije zajedno pokazuju da država sistemski ulaže u zdravstvo, ali i u ravnomeran razvoj Srbije, jer je cilj da građani Knjaževca imaju isti kvalitet zdravstvene zaštite kao i građani u najvećim gradovima.