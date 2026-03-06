"Doneli smo odluku da maksimalno povećanje cena danas može da bude do tri dinara, da ljudi ne osete, a da mi u narednih sedam dana, do sledećeg petka, u potpunosti pripremimo i zakonsku regulativu. Naime, želim da obavestim građane Srbije da je notorna laž da se nafta normalno izvozi iz zalivskih zemalja. Dakle, nijedan tanker nije prošao Ormuski moreuz i Ormuski zaliv. Reč je o, bukvalno, neistinama koje se šire u svetskim medijima, da bi se napravio privid normalnosti", kaže predsednik Vučić i dodaje: