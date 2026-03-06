Slušaj vest

Iako su u delu javnosti namerno plasirane tvrdnje o da će biti opstruisan rad Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a istrage zaustavljene što će dovesti do katasrtofe, Visoki savet tužilaštva (VST) je jednoglasnim odlukama na tri godine ponovo uputio u JTOK sedmoro javnih tužilaca, koji su po prethodno važećim zakonskim odredbama u to tužilaštvo bili upućeni odlukama vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Ponovo su upućeni tužioci Milenko Mandić, Goran Jović, Saša Drecun, Predrag Ćetković, Nataša Trninić, Mirjana Jovanović i Vesna Đorđević.

- Ovim su se pokazale neosnovanim tvrdnje pojednih medija da je ovo "osveta vlasti neupućenim tužiocima", jer su potpuno neutemeljeni - navodi sagovornik iz pravosuđa i ovakve navode odbacuje kao apsolutno zlonamerne i podseća da su u pitanju tužioci koji su u prethodnom periodu upućivani po diskrecionim merilima poslušnosti vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, koja praksa je sad definitivno promenjena, jer VST odlučuje po jasnim i uporedivim kriterijumima učinka u radu.

Zagorka Dolovac

Najveće negodovanje u delu opozicionih medija izazvalo je neupućivanje tužiteljke Irene Bjeloš, koja je bila upućena u JTOK od 2021. godine, ali još nema nijednu pravosnažnu presudu. Zadužena je sa svega pet istraga i par suđenja za razliku od reupućenih tužilaca koji imaju desetine predmeta u radu i po više stotina okrivljenih.

- Neprofesionalni mediji ne mogu da podnesu što se ona vraća u Više javno tužilaštvo u Beogradu , jer je navodno ona (odnosno JTOK) radila predmet zaplene 5 tona marihuane, ali je istina drugačija - dodaje sagovornik.

Kako je ranije saopštavalo VJT u Beogradu ta zaplena je nastavak istrage pokrenute pred VJT u Beogradu u avgustu prošle godine kada je u Zemunu zaplenjeno 2 tone marihuane.

Operativnim radom VJT u Beogradu i policija došli su do daljih saznanja i vodili predmet u pravcu realizacije zaplene još 5 tona, kada se na samom kraju uključilo JTOK.

- Trn u oku medija koji neprofesionalno izveštavaju i ne prenose činjenice koje su juče predočene na sendici VST je i neupućivanje Aleksandra Baraca koji je bio upućen u JTOK prošle godine iz VJT u Novom Sadu i imao je u radu samo dve istrage, od kojih se jedna tiče sumnji o nepravilnostima u vezi sa finansiranjem rekostrukcije pruge Novi Sad - Subotica, a koji se forsira pod nadimkom "nadstrešnica".

Međutim, ono što su neprofesionalni mediji prećutali je da je nosilac ovog predmeta reupućena tužiteljka Mirjana Jovanović, kao i da se ne bavi padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu , kako to lažno plasiraju, već kako smo naveli, finasiranjem izgradnje pruge - objašnjava izvor.

Istragu uzroka pada nadstrešnice koji je za posledicu imao smrt 16 ljudi vodi VJT u Novom Sadu zbog krivičnog dela – Teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu podiglo optužnicu protiv troje okrivljenih zbog sumnje da su koruptivnim radnjama, odnosno nesavesnim radom doprineli nastanku navedene posledice.

Tužilac Dragoljub Milovanović upućen je odlukom vrhovne tužiteljke u novembru prošle godine i još nema nijednu istragu, pa se isti mediji zbog njega nisu potresali, ali kako dodaje sagovornik, "jesu pomalo zbog Aleksandra Isailovića koji je bio zadužen za krivična dela terorizma i ekstremizma, a formalno i za predmet "Generalštab".

Reupućeni tužoci nastavljaju dosadašnji rad na predmetima poput Jovanjica, Šarić, finansiranje rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Subotice, Dijana Hrkalović, Vračarci, i drugim, tako da su odlukama VST otklonjene sve procesne smetnje za dalji rad JTOK, a ujedno i kako dodaje sagovornik, "zapušena usta“ onom delu stručne javnosti i neprofesionalnih medija koji su tvrdili suprotno.

O predlogu člana Saveta Predraga Milovanovića da se odlučuje o upućivanju trojice tužilaca iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu – Željka Jovanovića, Zorana Nikolova i Stefana Petrovića, nije odlučivano jer glavni tužilac JTOK Mladen Nenadić nije dao mišljenje o njima navodeći kako nema saznanja o njihovom radu, pa je ostalo nejasno kako je u prilikom prethodnih upućivanja imao mišljenje o kandidatima.