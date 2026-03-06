Slušaj vest

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon učestvovao je danas u Vašingtonu na prvom samitu „Alliance of Sovereign Nations“, koji organizuje američka kongresmenka Ana Polina Luna uz podršku predsedavajućeg Predstavničkog doma Kongresa SAD Majka Džonsona. Gujon je govorio na panelu posvećenom energetskoj nezavisnosti, zajedno sa američkim kongresmenima Rajanom Zinkeom i Bajronom Donaldsom, a na marginama konferencije imaće i više sastanaka sa američkim kongresmenima.

Gujon je u svom obraćanju istakao da je Srbija zemlja koja čuva svoju kulturu, tradiciju i duhovni identitet utemeljen na vrednostima hrišćanske civilizacije, naglasivši da su upravo sloboda, suverenitet i poštovanje nacionalnog identiteta vrednosti koje predstavljaju temelj i ovog međunarodnog skupa.

„Srbija učestvuje na ovakvim forumima jer veruje da je saradnja između suverenih država najbolji put ka stabilnosti i miru. Mir je danas nasušna potreba Evrope, a posledice rata najdublje se osećaju upravo u energetskom sektoru, koji je postao jedno od ključnih geopolitičkih pitanja našeg vremena. Zato su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Mađarske Viktor Orban i premijer Slovačke Robert Fico među prvima podržali napore predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa usmerene ka što bržem uspostavljanju mira u Evropi“, poručio je Gujon.

On je ukazao da se Srbija ubrzano razvija i da sa rastom digitalne infrastrukture, data centara i primene veštačke inteligencije rastu i potrebe za energijom.

„Zato je pitanje energetske sigurnosti i nezavisnosti jedno od ključnih strateških pitanja budućnosti Srbije. U tom kontekstu Srbija sve više razmatra nuklearnu energiju kao čist i stabilan izvor energije, dok mini-modularne nuklearne elektrane mogu predstavljati važno rešenje za dugoročnu energetsku stabilnost i podršku daljem tehnološkom i ekonomskom razvoju naše zemlje“, naglasio je Gujon.