Politikolog Dejan Bursać, koji podržava blokadere, indirektno je priznao da očekuje pobedu liste predsednika Srbije Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima.

- Ja mislim da je veliki faktor odlučivanja SNS-a, da su veliki faktor predsednički izbori koji dolaze nužno naredne godine u proleće. Aleksandar Vučić više ne može da se kandiduje na tim izborima, SNS će nužno imati slabijeg kandidata, za koga je pitanje da li može da pobedi nekog "jakog" kandidata kojeg predlože ili podrže studenti ili opozicija, ko god - rekao je Bursać i dodao:

- Mislim da će faktor računanja isto biti ti izbori. Da li to znači da će SNS održati ranije parlamentarne izbore, pa na tom talasu možda ići na predsedničke...

Konstrukcijom "na tom talasu" Bursać očigledno indirektno priznaje da očekuje pobedu Vučićeve liste na parlamentarnim izborima, tačnije, da će Vučić i SNS na talasu tog uspeha ostvariti pobedu i na predsedničkim izborima.

