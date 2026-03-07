Slušaj vest

- Evo ga opet dramatizuje. Ovako misle već mesec dana opozicija i njeni mediji i tumače Vučićeva upozorenja u vezi početka napada na Iran. Sada je to vrlo bitno, kako je to profesor znao prošle godine, kada su to neki znali kada će to da bude ove, tako je to bitno i u komšiluku. On kaže da je imao informacije odavno. Sad treba obratiti pažnju da drugi deo njegovih saznanja, a to su posledice ovog rata po sve nas. Region, Evropu i svet. Najteže je biti prorok u svom selu.

Prikazana je izjava predsednika Aleksandra Vučića izjava od 3. oktobra 2025. godine, kada je rekao da niko više nikoga ne ubeđuje, da svi imaju svoje strane i da se svi samo pripremaju.

Vučić je i 13. januara ove godine govorio o Iranu i operaciji Ajaks, kada je govorio o pokušajima smene vlasti u Iranu.

A poslednje upozorenje predsednik Vučić izgovorio je juče, kada je podvukao da će najveća šteta ovog rata biti - u Evropi.

