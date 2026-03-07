Slušaj vest

Na početku obraćanja intonirana je himna Republike Srbije Bože pravde.

U uvodnom delu je naglašeno da će i humanoidni robot, koji je poželeo da ovaj dan bude nova prekretnica u razvoju Srbije.

Potom je počelo obraćanje predsednika Vučića, koji je rekao da koliko god da su se svi pripremali, da je današnji dan težak i predstavlja gotovo nemoguć zadatak.

- Danas ću da govorim nešto drugačije nego što je uobičajeno, i nemoguće je napisati i sastaviti takvo izlaganje u pisanoj formi, zbog mnoštva podataka koji će vam biti dostupni, ali i zbog ogromnih promena koje se dešavaju. Prvo pitanje koje se postavlja pred nas, zašto izlazimo sa planovima za razvoj Srbije do 2030. i 2035. godine. Veliki deo ljudi reći će da je to zato što želimo da vladamo do te godine, ne razumevajući da pitanje strategije ne sme da zavisi samo od toga ko je na vlasti, a da smo bez planova i programa ništa i ne možemo da uradimo ništa - kazao je on.

Vučić dodaje da je plan podeljen u 11 tačaka, što znači da neće biti predstavljeno sve, i da će o važnim granama govoriti nosioci vlasti u narednim danima.