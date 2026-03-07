NAROD PONIZIO N1! Blokaderski novinari otišli u Kulu nadajući se udaru na Vučića, dočekao ih hladan tuš: "Bolje nego pre, KO JE NORMALAN ZADOVOLJAN JE" (VIDEO)
Lokalni izbori u Kuli i još devet opština održavaju se u nedelju 29. marta, a N1 je povodom toga poslao ekipu u taj grad u Bačkoj.
Naravno, sa namerom da naiđu na građane koji će da opletu po Srpskoj naprednoj stranci i predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, ali dočekao ih je hladan tuš!
Najpre su dvojica mladića rekla da ne bi želeli da na vlast u Kuli, gde je trenutno SNS glavni, promeni.
- Bolje da se ne menja ništa jer sve ide na gore - rekao je jedan mlađi muškarac.
Potom je reporterka naišla i na jednu stariju gospođu, koja je imala samo reči hvale.
- Gradi se... "Štofara" kakva je bila, a sada su tu razna čuda, spa centri - poručila je penzionerka.
Još jedna penzionerka je naglasila da se dobro živi.
- Oni koji su normalni, oni su zadovoljni. Koji gledaju realno na život, bolje je nego pre - dodala je.
Kurir Politika