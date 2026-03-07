Slušaj vest

Lokalni izbori u Kuli i još devet opština održavaju se u nedelju 29. marta, a N1 je povodom toga poslao ekipu u taj grad u Bačkoj.

Naravno, sa namerom da naiđu na građane koji će da opletu po Srpskoj naprednoj stranci i predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, ali dočekao ih je hladan tuš!

Najpre su dvojica mladića rekla da ne bi želeli da na vlast u Kuli, gde je trenutno SNS glavni, promeni.

- Bolje da se ne menja ništa jer sve ide na gore - rekao je jedan mlađi muškarac.

Potom je reporterka naišla i na jednu stariju gospođu, koja je imala samo reči hvale.

- Gradi se... "Štofara" kakva je bila, a sada su tu razna čuda, spa centri - poručila je penzionerka.

Još jedna penzionerka je naglasila da se dobro živi.

- Oni koji su normalni, oni su zadovoljni. Koji gledaju realno na život, bolje je nego pre - dodala je.