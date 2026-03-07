uspeh države za njih je poraz

Srbiji je ukazano veliko poštovanje u Helsinkiju kada su svi poslanici finskog parlamenta ustali i aplauzom pozdravili Anu Brnabić, predsednicu Narodne skupštine Srbije, koja boravi u ovoj zemlji u zvaničnoj poseti, ali to je razbesnelo blokadere na društvenim mrežama!

Naime, internet-blokaderi su delili snimak dočeka Brnabićeve u finskom Parlamentu, vidno nezadovoljni što se njoj, ali i Srbiji ukazauje ovakvo poštovanje, a neki su čak ironično komentarisali da bi "trebalo više zastava Evropske unije da se nose na protestima".

Drugi korisnik mreže "X" čak je upitao veštačku inteligenciju da li je snimak iz Parlamenta Finske stvaran - odbijajući da poveruje da je Srbija toliko cenjena.

Foto: Printscreen X

Podsećamo, poslanici finskog parlamenta su ustali i aplauzom pozdravili predsednicu Narodne skupštine Anu Brnabić, koja je u petak obišla finski parlament, upisala se u knjigu gostiju i prisustvovala plenarnoj sednici.

- Od srca se zahvaljujem svim poslanicima finskog parlamenta na izuzetnom gostoprimstvu i poštovanju koje su pokazali prema Srbiji. Bilo mi je zadovoljstvo da posetim Helsinki i hvala vam na ovakvoj dobrodošlici! - napisala je Brnabić na Instagramu.

Ona se prethodno sastala sa ministrom za evropske poslove i vlasničko upravljanje te zemlje Joakimom Strandom i ministrom prosvete Finske Andersom Adlerkrojcom.

Posetu Helsinkiju počela je sastankom sa predsednikom finskog parlamenta Jusijem Hala-ahom.