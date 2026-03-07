Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030" naglasio je da živimo u vremenu velikih sukoba, i da nije verovao svojim instinktima, već činjenicama.

- Zato sam sa lakoćom predvideo šta će se dogoditi na istoku Evrope, u Iranu. Najavljivao sam to mesec dana, a mnogi su se podsmevali tome. Ja vam danas saopštavam, poštovani građani koje najviše volim i poštujem u svetu. Ovo je tek početak sukoba. Uništiće Amerikanci svu vojnu strukturu infrastrukturu, Iranci su hrabri ljudi, boriće se. Ali u jednom trenutku je jasno čija sila je dominantna, i moraće da dođe do primirja, i to je tek početak sukoba širom sveta - kazao je predsednik.

Predviđa i da će sukobi biti završeni sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva, i da će biti upotrebljeno oružje koje je korišćeno samo jednom u istoriji.

- Nadam se da grešim, ali plašim se da će na kraju ređanje činjenica opet biti tačno. Kada o tome govorimo, dolazimo do prvog cilja u narednih 9 ili 10 godina. To je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji. Mi smo uvek bili hrabar i ponosit narod, narod koji je ljubio, štitio i čuvao slobodu. To smo plaćali ogromnu cenu u Prvom svetskom ratu, a u Drugom svetskom ratu smo izgubili najveći deo nacionalnog korpusa sa druge strane Drine - kazao je Vučić.

