Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030" naglasio je da živimo u vremenu velikih sukoba, i da nije verovao svojim instinktima, već činjenicama.

- Zato sam sa lakoćom predvideo šta će se dogoditi na istoku Evrope, u Iranu. Najavljivao sam to mesec dana, a mnogi su se podsmevali tome. Ja vam danas saopštavam, poštovani građani koje najviše volim i poštujem u svetu. Ovo je tek početak sukoba. Uništiće Amerikanci svu vojnu strukturu infrastrukturu, Iranci su hrabri ljudi, boriće se. Ali u jednom trenutku je jasno čija sila je dominantna, i moraće da dođe do primirja, i to je tek početak sukoba širom sveta - kazao je predsednik.

Predviđa i da će sukobi biti završeni sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva, i da će biti upotrebljeno oružje koje je korišćeno samo jednom u istoriji.