Urednik blokaderske televizije Nova S Slobodan Georgiev urednik portala "Vreme" Andrej Ivanji iskazali su ogromno nezadovoljstvo studentskim blokaderskim pokretom!

Oni su gostovali u podkastu "Ova situacija" na Youtube kanalu kod Filipa Švarma, glavnog i odgovornog urednika "Vremena".

Najpre je Georgijev započeo priču o blokaderima u negativnom tonu.

- Studentski pokret neka da platformu, šta god to bila ta platforma. Ne znam šta je ta platforma, šta god ona bila, borba za pravdu nije politička platforma. Morate da date merljiv cilj - grmeo je Georgiev.

Mnogo žustriji bio je Andrej Ivanji.

- Predsednički izbori kucaju na vrata, gde nam je predsednički kandidat?! Kad mislite da se dogovarate, da li možete da stanete iza jednog predsedničkog kandidata ili ćemo imati deset, pa će njegov da pobedi (Vučićev, prim. nov.) u prvom krugu?! - rekao je Ivanji.