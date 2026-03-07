Slušaj vest

Urednik blokaderske televizije Nova S Slobodan Georgiev urednik portala "Vreme" Andrej Ivanji iskazali su ogromno nezadovoljstvo studentskim blokaderskim pokretom!

Oni su gostovali u podkastu "Ova situacija" na Youtube kanalu kod Filipa Švarma, glavnog i odgovornog urednika "Vremena".

Najpre je Georgijev započeo priču o blokaderima u negativnom tonu.

- Studentski pokret neka da platformu, šta god to bila ta platforma. Ne znam šta je ta platforma, šta god ona bila, borba za pravdu nije politička platforma. Morate da date merljiv cilj - grmeo je Georgiev.

Mnogo žustriji bio je Andrej Ivanji.  

- Predsednički izbori kucaju na vrata, gde nam je predsednički kandidat?! Kad mislite da se dogovarate, da li možete da stanete iza jednog predsedničkog kandidata ili ćemo imati deset, pa će njegov da pobedi (Vučićev, prim. nov.) u prvom krugu?! - rekao je Ivanji.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaPOLITIKOLOG KOJI PODRŽAVA BLOKADERE INDIREKTNO PRIZNAO DA ĆE VUČIĆ POBEDITI NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA: "Na tom talasu će možda ići na predsedničke..."
Screenshot 2026-03-07 081244.png
PolitikaGEORGIEV ISMEVA NOVI UPRAVNI ODBOR N1 I NOVE, A U BORDU SVETSKI MEDIJSKI LIDERI! Blokaderski urednik u panici zbog smene omalovažava kolege: "Nisu top imena"
sloba.jpg
PolitikaOPASNA RADIKALIZACIJA: Analitičari: Pretnjama Vučiću da će završiti kao Gadafi, blokaderi otvoreno zagovaraju varvarstvo i potpuno bezakonje!
blokaderi.jpg
PolitikaNEMA KRAJA LUDILU: Blokaderi se pred sudovima vade na neuračunljivost, a posle bi takvi da vode državu!
traktor.png