Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu, posebno odeljenje za VTK dalo je nalog policiji da identifikuje i uhapsi osobu koja je iznela jezive pretnje na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice.

- Ubiti Vučića... sve "priče će se razrešiti"... Aleksandar Vučić i njegov brat Andrej Vučić su vođe kriminalne bande u Srbiji, kao i povezane bande u Crnoj Gori... Bratija=mafija... Kavačko i AV/AVačko go**arijsko udruženje... - napisao je na Iksu korisnik Vladan Velimirović.

ps.jpg
Foto: Printscreen

Podsećamo, ovo je samo jedna u nizu pretnji predsedniku Vučiću i njegovoj porodici u poslednje vreme.

Ne propustitePolitika"NIŠTA IM NIJE SVETO! MONSTRUOZNE PRETNJE UPUĆUJU I NA VELIKI PRAZNIK- BOŽIĆ" Vučević oštro na nove gnusne pretnje Milivojevića upućene predsedniku Vučiću
Screenshot 2025-10-22 172458.png
Politika"MONSTRUOZNI I NECIVILIZOVANI POZIVI NA UBISTVO VUČIĆA" Selaković osudio jezive pretnje: Svojstveno blokaderima i Šolakovskim 'slobodnim-demokratskim' medijima
Nikola Selakovic (5).JPG
Politika"KADA GA BUDEMO STRELJALI, DA MU STAVIMO POVEZ NA OČI": Morbidne pretnje upućene predsedniku Vučiću! Blokaderska mržnja bez granica
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČEVIĆ OŠTRO OSUDIO PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU SRBIJE! Jedini program blokadera i njihovih kvazi novinara staje u dve reči - ubiti Vučića
Miloš Vučević