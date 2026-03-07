Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu, posebno odeljenje za VTK dalo je nalog policiji da identifikuje i uhapsi osobu koja je iznela jezive pretnje na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice.

- Ubiti Vučića... sve "priče će se razrešiti"... Aleksandar Vučić i njegov brat Andrej Vučić su vođe kriminalne bande u Srbiji, kao i povezane bande u Crnoj Gori... Bratija=mafija... Kavačko i AV/AVačko go**arijsko udruženje... - napisao je na Iksu korisnik Vladan Velimirović.

Foto: Printscreen