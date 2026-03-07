Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da živimo u vreme početka velikih sukoba i istakao da je najvažniji cilj za našu zemlju u narednih devet ili deset godina da se sačuva mir i stabilnost u zemlji i da se, uz mir i stabilnost, brani sloboda i nezavisnost Srbije.

- Jedina vrednost koju moramo da branimo, uz mir i stabilnost, je sloboda i nezavisnost naše zemlje. Moramo da istrpimo provokacije različitih faktora u regionu, da pokažemo ne kukavičluk, jer im je jasno da kukavice nismo, jasno im je da od njih nismo ni slabiji, već moramo da pokažemo stratešku pamet opredeljenu za mir, da čuvamo našeg čoveka, da čuvamo naše resurse ljudske - kazao je Vučić predstavljajući nacionalnu strategiju "Srbija 2030".

Istakao je da moramo čuvati stabilnost zbog života naše dece, odraslih ljudi.

- Moramo ženama i majkama da damo priliku da se raduju i da mogu da planiraju budućnost i da budu stub i države i društva i porodice, kao što su uvek bile - rekao je Vučić.

Ukazao je da je najvažniji cilj za Srbiju da u narednom periodu, u narednih devet ili 10 godina, sačuvamo mir i da sačuvamo stabilnost u zemlji.

- Mi smo uvek bili hrabri i ponosni narod, narod koji je ljubio, štitio i čuvao slobodu više od svega. To smo plaćali ogromnom cenom u Prvom svetskom ratu, gotovo 29 odsto našeg stanovništva smo izgubili - kazao je Vučić i dodao da smo u Drugom svetskom ratu izgubili najveći deo narodnog i nacionalnog korpusa, pre svega zapadno od Drine, zbog delovanja Nezavisne države Hrvatske i značajan deo ljudi na teritoriji današnje Srbije, pre svega od strane nemačkog okupatora, ali i u međusobnim sukobima.

U ratovima devedesetih, kako je dodao, samo u Bosni i Hercegovini smo izgubili 30.000 naših ljudi.