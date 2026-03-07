Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su tačka tri nacionalne strategije "Srbija 2030" životni standard, plate i penzije koje će prema ovom planu iznositi 1.700, odnosno 750 evra.

- Prosečna plata 2012. godine je bila 360 evra, 2025. godine 1.057 evra, a 2030. godine će biti 1.700 evra! Na nivou Beograda će to biti mnogo više. To su dramatične i neverovatne promene u samo 20 godina. Što se tiče prosečnih penzija, 2030. godine očekujemo 750 evra - rekao je predsednik.

Naglasio je da ovo neće biti lako ispuniti, ali da ako bude urađeno sve što je moguće po pitanju AI i digitalizacije, da će to biti urađeno.

- To će biti veliki rezultat. 2030. ako imate 1.700 evra, to je samo malo niže od njihove prosečne plate. Pogledajte kako se taj razmak drastično smanjuje. Ne možete da nadoknadite 200 ili 300 godina, ali možete drastično da smanjite. Najvažnija vest svega ovoga danas, mi ovim svim što radimo, svim ovim projektima, želimo da podignemo stopu rasta, da budemo među prvima u naredne 3-4 godine. Vrednost programa do 2030. godine je 17. milijardi evra, a do 2035. godine ukupno 48 milijardi evra, bez vojske i policije! A na vojsku će otići ne manje od 15 milijardi - kazao je on.

Vučić ističe da ovo menja lice Srbije i našu budućnost.

