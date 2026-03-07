- Kada govorimo o zakonu roditelj-negovatelj, mi možemo da imamo 9.000 lica na koja to može da se odnosi. A računamo da će biti različitih zloupotreba. Svim vezama i vezicama to će doći na 70.000, iako je jasno da je pravi broj 9.000 ljudi - rekao je Vučić.

- Iako znamo da će biti brojnih i ogromnih zloupotreba, ali zbog onih divnih ljudi koji se bore za svoju decu, a ne mogu da rade ništa drugo, zato prihvatamo ovo. Dakle, to pravo može da ostvari jedan roditelj deteta u teškom zdravstenom stanju, koji živi sa detetom i nije stalno zaposlen. Taj roditelj dobijaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara, plus uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, kako bi se obezbedio puni radni staž. To znači dakle da država izdvaja 100.000 dinara po osobi mesečno. Na državi je da preko raznih komisijskih sistema pokuša da dođe do toga da ne bude zloupotreba - rekao je on i pozdravljen aplauzom.