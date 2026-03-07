Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030", da vidi Srbiju 2035. godine kao člana Evropske unije i da je najvažniji cilj u narednih 10 godina da sačuva mir i stabilnost.

"Vidim Srbiju u 2035. kao člana Evropske unije. Da li ćemo imati pravo glasa, komesara? Ne znam. Ali za to moramo da ubrzamo svoje reforme, a ne da u poljoprivredi nismo u stanju da ispunimo", rekao je Vučić u Palati Srbija

On je istakao viziju Srbije 2030-2035. godine, naglašavajući da je zemlja na putu napretka, ali da taj napredak nije dovoljno brz i istakao da će u budućnosti biti ispred zemalja u regionu, posebno po pitanju primene veštačke inteligencije.

"Vidim zemlju koja prihvata veštačku inteligenciju, spajanje softvera i hardvera, inteligencije i rada", dodao je Vučić, navodeći da Srbija treba brzo da razmišlja, radi više i donosi strateške odluke.

Predsdenik Vučić je na predstavljanju nacionalne strategije izneo ekonomski plan za 2030. godinu.