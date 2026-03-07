Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se povećavaju izdvajanja za inovativne lekove, kao i lečenje dece od retkih bolesti i ukazao da je broj dece koja su se lečila u inostranstvu o trošku države do 2012. godine 440, a od 2012. do danas 5.873.

- Broj dece koja su se lečila do 2012. u inostranstvu bio je 440, a od 2012. do danas 5.873 deteta. Sredstva za inovativne lekove su u milijardama dinara, ranije nismo ni imali. Ne mogu da govorim o ranijem periodu pošto to nismo ni imali - kazao je Vučić tokom predstavljanja nacionalne strategije "Srbija 2030".

Istakao je da je 6,2 milijarde uloženo 2023. godine za inovativne lekove i naveo da će ulaganja za inovativne lekove rasti u budućnosti.

- Broj dece koju lečimo od retkih bolesti raste svake godine i povećavaćemo svake godine. Ljudi moraju da razumeju da je to za nas izuzetno teško - kazao je Vučić.

Naglasio je da je Srbija zemlja u kojoj se najmanje dece leči SMS porukama.