VUČIĆ NAJAVIO: Povećavaćemo izdvajanja za inovativne lekove i lečenje dece u inostranstvu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se povećavaju izdvajanja za inovativne lekove, kao i lečenje dece od retkih bolesti i ukazao da je broj dece koja su se lečila u inostranstvu o trošku države do 2012. godine 440, a od 2012. do danas 5.873.
- Broj dece koja su se lečila do 2012. u inostranstvu bio je 440, a od 2012. do danas 5.873 deteta. Sredstva za inovativne lekove su u milijardama dinara, ranije nismo ni imali. Ne mogu da govorim o ranijem periodu pošto to nismo ni imali - kazao je Vučić tokom predstavljanja nacionalne strategije "Srbija 2030".
Istakao je da je 6,2 milijarde uloženo 2023. godine za inovativne lekove i naveo da će ulaganja za inovativne lekove rasti u budućnosti.
- Broj dece koju lečimo od retkih bolesti raste svake godine i povećavaćemo svake godine. Ljudi moraju da razumeju da je to za nas izuzetno teško - kazao je Vučić.
Naglasio je da je Srbija zemlja u kojoj se najmanje dece leči SMS porukama.
- Kada neko na najpokvareniji način hoće da kaže da lečimo decu SMS-ovima, ne, ovo je zemlja u kojoj se najmanje dece leči SMS-ovima. U najrazvijenijim zemljama sveta, od Amerike do Danske, se mnogo veći procenat njih leči na takav način nego li u Srbiji - ukazao je predsednik Vučić.