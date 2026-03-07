"To je najambiciozniji i najobimniji program koji smo ikada predstavili, usmeren ka tome da ubrzamo rast naše privrede. Bez toga nema ni rasta plata, ni rasta penzija ", rekao je Mali.

"Sada smo prešli 13.500 BDP po glavi stanovnika, a do 2030. godine hoćemo da pređemo nivo od 20.000 evra po glavi stanovnika. Zato investiramo, i mi ćemo se potruditi da obezbedimo finansiranje za sve ove projekte. Stopa nezaposlenosti je sa 25 odsto pala na 8,7 odsto. Važno je da zadržimo makroekonomsku stabilnost, jer bez stabilnosti nema ni rasta. Udeo našeg javnog duga u BDP je 43 odsto, u Evropi je prosek 88,5 odsto. Molim sve u Vladi da vode računa o svakom dinaru", rekao je ministar Mali.