"Srce svega toga, i voleo bih da svi to zajedno razumemo, jeste srpski nacionalni jezički model. Jezički model je sistem veštačke inteligencije koji razume jezik, odgovara, daje odgovore.Chat GPT je jedan jezički model, na primer. Kada mu vaša firma ili bolnica postavi pitanje, ti podaci napuštaju Srbiju. Ne poznaje naša pisma, propise, zakonodavstvo. Srpski jezički model sve to poznaje, sve vezano za Srbiju. Naš zadatak je da ga napravimo do Ekspa 2027. To je srce same aktivnosti, da bi uopšte uspeli da koristimo veštačku inteligenciju u budućnosti. Ako uspemo, do 2035. godine je to od 35 do 50 milijardi u našem BDP-u, a ako ne uspemo, onda nijedna firma neće moći da opstane. Ovo je šansa koju imamo jednom u generaciji", naglasio je Čadež.