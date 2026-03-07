Slušaj vest

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030" u Palati Srbija, naglasio kako je Srbije jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima infrastrukturu da napravi nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju.

"Srce svega toga, i voleo bih da svi to zajedno razumemo, jeste srpski nacionalni jezički model. Jezički model je sistem veštačke inteligencije koji razume jezik, odgovara, daje odgovore.Chat GPT je jedan jezički model, na primer. Kada mu vaša firma ili bolnica postavi pitanje, ti podaci napuštaju Srbiju. Ne poznaje naša pisma, propise, zakonodavstvo. Srpski jezički model sve to poznaje, sve vezano za Srbiju. Naš zadatak je da ga napravimo do Ekspa 2027. To je srce same aktivnosti, da bi uopšte uspeli da koristimo veštačku inteligenciju u budućnosti. Ako uspemo, do 2035. godine je to od 35 do 50 milijardi u našem BDP-u, a ako ne uspemo, onda nijedna firma neće moći da opstane. Ovo je šansa koju imamo jednom u generaciji", naglasio je Čadež.

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za infromacionu tehnologiju i e-upravu Srbije Mihailo Jovanović skrenuo je pažnju na proizvodnju čipova, obezbeđivanje uslova za funkcionisanje data centara, ali i na to da srpski jezik mora da pronađe svoje mesto u svetu koji se, kako kaže, razvija nikad većom brzinom.

"U Kragujevcu gradimo najsavremeniji centar za sajber bezbednost, koji će čuvati podatke i državne sisteme, institucije i građane", istakao je Jovanović.

Nacionalnu strategiju Srbija 2030" predstavlja predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je izjavio da u 2035. godini Srbiju vidi kao člana Evropske unije, sa promenjenim i uspešnijim zdravstvenim sistemom, kao i sa potpuno drugačijim pristupom u obrazovanju.

Kurir Politika

