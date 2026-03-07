Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da za građane Srbije neće biti nestašice nafte i naftnih derivata bez obzira na sukob na Bliskom istoku, navodeći da će teška situacija biti za Ministarstvo finansija i Vladu, ali da građani mogu da budu mirni.

- Mi u ovom trenutku imamo rezerve dizela od 418.000 tona, što je dovoljno za 74 dana i to da ništa ne napravi Rafinerija i da ništa ne uvezemo. Imamo 94.860 tona benzina, za 71 dan. Imamo dovoljno rezervi u našim skladištima, a to je zato što smo se spremali i vodili računa oko cele priče vezano za NIS. Tako da, ljudi, budite mirni, mi imamo rezerve, samo što ja ne volim kad mi trošimo rezerve. Rezerve su da budu rezerve, a kad trošiš rezerve onda gledaj da ih što pre popuniš - rekao je Vučić na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030" u Palati Srbija.

Prema njegovim rečima, Srbija ima mazuta za narednih 159 dana.

- Dakle, 89.484 tone, što je više nego dovoljno. Kerozina imamo, i to je inače najveći problem u svetu, tu će možda, ukoliko sve bude išlo loše, vojska morati dodatno da interveniše. Dakle, bez vojske imamo 16.123 tone kerozina, što je dovoljno za redovno funkcionisanje našeg aviosaobraćaja za čak 31 dan i to da litar aviogoriva ne napravimo niti uvezemo u međuvremenu - rekao je Vučić.

Govoreći o gasnim rezervama, istakao je da je Banatski dvor, sa 400 miliona kubika gasa, apsolutno popunjen, dok u mađarskom skladištu Srbija ima još 155 miliona kubika.