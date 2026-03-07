Slušaj vest

Jedan blokader pokušao je danas da izazove incident kod štanda Srpske napredne stranke na Banjici.

Pretpostavlja se da je time hteo da izazove neku nasilnu i žestoku reakciju ljudi koji su do tada bez ikakvih problema stajali pored štandova, kako bi to onda blokaderi iskoristili da targetiraju pristalice SNS.

Uporno je duvao u pištaljku nadajuči se da će sprovesti u delo svoj plan, ali onda se dogodilo nešto čemu se nije nadao.

Neko od prisutnih doveo je trubače koji su ga okružili i muzikom utišali njegovo pištanje na kulturan način, bez nasilja i provociranja, što karakteriše blokadersku politiku.

Kako je sve to izgledalo možete pogledati na snimku ispod:

Kurir Politika

