BLOKADER POKUŠAO DA IZAZOVE INCIDENT NA BANJICI! Stao ispred štanda i provocirao pristalice SNS, a onda je žestoko ponižen (VIDEO)
Jedan blokader pokušao je danas da izazove incident kod štanda Srpske napredne stranke na Banjici.
Pretpostavlja se da je time hteo da izazove neku nasilnu i žestoku reakciju ljudi koji su do tada bez ikakvih problema stajali pored štandova, kako bi to onda blokaderi iskoristili da targetiraju pristalice SNS.
Uporno je duvao u pištaljku nadajuči se da će sprovesti u delo svoj plan, ali onda se dogodilo nešto čemu se nije nadao.
Neko od prisutnih doveo je trubače koji su ga okružili i muzikom utišali njegovo pištanje na kulturan način, bez nasilja i provociranja, što karakteriše blokadersku politiku.
Kako je sve to izgledalo možete pogledati na snimku ispod:
