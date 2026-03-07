Slušaj vest

Dragan Đilas nikad ne propusti priliku da pokaže koliko je glup za politiku, rekao je šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

On je u emisiji Replika na pitanje voditeljke da prokomentariše Đilasove izjave da se Jovanov "šlihta predsedniku Aleksandru Vučiću", odgovorio da bi o tome zapravo mogao da uči baš od Đilasa.

"To kako se ja šlihtam Aleksandru Vučiću mogu da naučim od Dragana Đilasa. To kako se on šlihtao Vučiću dok je bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KKS) - ja taj nivo još nisam uspeo da dosegnem. Ali evo, Dragan Đilas će mi biti uzor, pa ću pratiti njegov primer, pa ću pokušati da ga dosegnem jednog dana. Možda...", rekao je Milenko Jovanov.

On je na Instagramu podelio segment iz emisije uz delove ranijih Đilasovih intervjua i izjava za medije u kojima itekako hvali politiku Aleksandra Vučića:

"Ja neću da kritikujem ono što je dobro, Ja neću da kritikujem Aleksandra Vučića", rekao je jednom prilikom Đilas.