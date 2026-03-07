NI TRAGA OD NEZAVISNOG NOVINARSTVA

Blokaderska televizija N1 još jednom je pokazala licemerje i da zapravo njihovi urednici i novinari rade sve ono za šta optužuju drugu stranu!

Naime, voditeljka N1 Mia Bjelogrlić, ćerka glumca i režisera blokadera Dragana Bjelogrlića, uputila se u Kulu uoči lokalnih izbora 29. marta.

Ona je najpre sprovela anketu među građanima, gde ju je dočekao hladan tuš jer je većina njih reklo da se dobro živi, a onda se emisija pretvorila u kampanju za blokadere.

Bjelogrlićeva je okupila troje blokadera koalacije "Ujedinjeni za Kulu", koji još uvek skupljaju potpise za predaju izborne liste.

Bojana Radović, Jovan Bulatović i Zlatko Ostojić su tako oko 20 minuta sprovodili svoju blokadersku kampanju.

Da li je to nezavisno, objektivno i profesionalno novinarstvo?

N1 se i na X nalogu pohvalio sprovođenjem kampanje za blokadere uživo u programu