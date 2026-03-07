Slušaj vest

Advokat iz Beograda Dušan Bratić danas je izabran za novog predsednika Advokatske komore Srbije na izbornoj skupštini komore ogromnom većinom glasova delegata.

Delegati advokatskih komora u sastavu AKS izabrali su i članove Nadzornog odbora, disciplinskih organa...

Izbore je verifikovala Verifikaciona komisija, a potom potvrdila skupšina AKS.

Novi organi AKS izabrani su na mandat od četiri godine.

Kurir.rs

