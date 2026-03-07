Novi organi AKS dobili su mandat od četiri godine
Četvorogodišnji mandat
IZABRAN NOVI PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE Advokat Dušan Bratić dobio većinu glasova delegata
Advokat iz Beograda Dušan Bratić danas je izabran za novog predsednika Advokatske komore Srbije na izbornoj skupštini komore ogromnom većinom glasova delegata.
Delegati advokatskih komora u sastavu AKS izabrali su i članove Nadzornog odbora, disciplinskih organa...
Izbore je verifikovala Verifikaciona komisija, a potom potvrdila skupšina AKS.
Novi organi AKS izabrani su na mandat od četiri godine.
Kurir.rs
