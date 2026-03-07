Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas u Palati Srbijanacionalnu strategiju "Srbija 2030".

Tim povodom, predsednik Srbije objavio je snimak sa današnjeg obraćanja, istakavši da će Srbija 2035. godine biti nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucionarnih promena.

- Srbija 2035. godine - nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucionarnih promena, koja je u svakoj oblasti napredovala, zemlja u kojoj ljudi vide budućnost za sebe i za svoju decu - naveo je predsednik Srbije.

