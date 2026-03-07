Predsednik Vučić najavio je strategiju 'Srbija 2035' kao nezavisnu i suverenu zemlju, u kojoj građani vide budućnost za sebe i decu.
"SRBIJA 2035. GODINE - NEZAVISNA, SLOBODNA I SUVERENA DRŽAVA" Vučić: Zemlja koja je u svakoj oblasti napredovala, u kojoj ljudi vide BUDUĆNOST ZA SEBE I DECU
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas u Palati Srbijanacionalnu strategiju "Srbija 2030".
Tim povodom, predsednik Srbije objavio je snimak sa današnjeg obraćanja, istakavši da će Srbija 2035. godine biti nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucionarnih promena.
- Srbija 2035. godine - nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucionarnih promena, koja je u svakoj oblasti napredovala, zemlja u kojoj ljudi vide budućnost za sebe i za svoju decu - naveo je predsednik Srbije.
