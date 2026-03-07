Slušaj vest

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, predstavio je u Palati Srbija nacionalnu strategiju "Srbija 2030". Plan je predstavljen u 10 tačaka i predstavlja najambiciozniji i najobimniji program do sada, usmeren na ubrzanje rasta srpske privrede.

Prva tačka - Očuvanje mira i stabilnosti u zemlji

Druga tačka - Evropski put Srbije, vojska i politika

Treća tačka - Životni standard, plate i penzija

Četvrta tačka - Zdravstvo

Peta tačka - Obrazovanje

Šesta tačka - Veštačka inteligencija, robotika, digitalizacija, privredne zone

Sedma tačka - Energetika

Osma tačka - Putevi, železnica, aerodromi i metro

Deveta tačka - Javno komunalna infrastruktura

Deseta tačka - Poljoprivreda

PRVA TAČKA

Prvi i najvažniji cilj strategije jeste očuvanje političke i bezbednosne stabilnosti u zemlji. U uslovima sve nestabilnijeg međunarodnog okruženja, državni vrh ističe da je stabilnost osnovni preduslov za ekonomski razvoj i društveni napredak.

- Dolazimo do prvog cilja u narednih 9 ili 10 godina. To je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji. Mi smo uvek bili hrabar i ponosit narod, narod koji je ljubio, štitio i čuvao slobodu. To smo plaćali ogromnu cenu u Prvom svetskom ratu, a u Drugom svetskom ratu smo izgubili najveći deo nacionalnog korpusa sa druge strane Drine - kazao je Vučić.

DRUGA TAČKA

Jedan od strateških pravaca jeste očuvanje vojne neutralnosti Srbije u narednim godinama. Naglašeno je da takva politika omogućava zemlji da sarađuje sa različitim partnerima, a da pritom zadrži samostalnost u donošenju ključnih odluka.

- Moramo graditi strateški i taktički dobre odnose sa NATO zemljama, kao što imamo dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Ne smemo biti žrtva napada zapadne alijanse, i zato moramo da gradimo poverenje prema svima, i da razgovaramo sa svima. Zato sam srećan kad čujem da smo imali vežbe i na jednoj strani, i na drugoj strani. Odlično je generale Mojsiloviću što ćete u maju imati vežbe sa NATO i sa Amerikancima. To obezbeđuje mir, stabilnost i sigurnost u našoj zemlji - kazao je predsednik.

TREĆA TAČKA

Pad nataliteta označen je kao jedan od najvećih izazova za Srbiju. Prema oceni državnog vrha, demografski problemi ne zavise samo od ekonomskih uslova, već i od promena u društvenim vrednostima i načinu života.

- Prosečna plata 2012. godine je bila 360 evra, 2025. godine 1057 evra, a 2030. godine će biti 1700 evra! Na nivou Beograda će to biti mnogo više. To su dramatične i neverovatne promene u samo 20 godina. Što se tiče prosečnih penzija, 2030. godine očekujemo 750 evra - rekao je predsednik.

Naglasio je da ovo neće biti lako ispuniti, ali da ako bude urađeno sve što je moguće po pitanju AI i digitalizacije, da će to biti urađeno.

- To će biti veliki rezultat. 2030. ako imate 1.700 evra, to je samo malo niže od njihove prosečne plate. Pogledajte kako se taj razmak drastično smanjuje. Ne možete da nadoknadite 200 ili 300 godina, ali možete drastično da smanjite. Najvažnija vest svega ovoga danas, mi ovim svim što radimo, svim ovim projektima, želimo da podignemo stopu rasta, da budemo među prvima u naredne 3-4 godine. Vrednost programa do 2030. godine je 17. milijardi evra, a do 2035. godine ukupno 48 milijardi evra, bez vojske i policije! A na vojsku će otići ne manje od 15 milijardi - kazao je on.

ČETVRTA TAČKA

Strategija predviđa dubinske reforme obrazovnog sistema, uključujući prilagođavanje nastavnih programa novim tehnologijama i tržištu rada. Poseban fokus stavljen je na digitalne veštine, veštačku inteligenciju i razvoj novih obrazovnih modela.

Plan predviđa veća ulaganja u zdravstvo, kako u infrastrukturu tako i u kvalitet zdravstvenih usluga. Najavljena su i dodatna sredstva za inovativne lekove i lečenje retkih bolesti.

Predsednik je rekao da danas trošimo oko 5 milijardi evra na zdravstveni sistem.

- Gotovo nijedna zemlja u EU ne troši toliko novca, proporcionalno svojoj snazi. I sve što smo radili bilo je uglavnom pogrešno u prethodnom periodu. Naviknuti da je to nešto što nam pripada, da je to nešto što ne moramo da platimo, a volimo da platimo u inostranstvu. U inostranstvu nam je da platimo hotel 120 evra sitnica, a u Srbiji je to mnogo skupo. Tako je i sa zdravstvom. Šalio sam se sa Dačićem, pričao sam sa njim. I da kažem u dobrom je stanju, izaći je sledeće nedelje iz bolnice. 5 godina njegove plate ne bi moglo da plati njegov poravak u bolnici! Darko tebe 20 godina ne bi moglo da plati. Samo da kažem koliko toga činimo za ljude, misleći da to svima pripada. Ovaj naš model je neodrživ - naglasio je on.

Istakao je da će bolnice u Boru, Vršcu, kao i DZ u Žagubici, Zaječaru, Melencima, Kladovu, Negotinu, Opovu, Knjaževcu, Smederevu, Čoki, Užicu, Čačku dobijati ogroman novac za obnovu.

Kazao je i da je ključno da se ukinu liste čekanja, i da ljudi više ne smeju da čekaju da im se izvrši operacija katarakte ili kolena, na primer.

PETA TAČKA

Strategija razvoja predviđa značajna finansijska ulaganja u prosvetu, zajedno sa ulaganjima u veštačku inteligenciju, zdravstvo i energetiku.

Istakao je da se o reformi obrazovanja godinama govori pogrešno, jer se diskusija uglavnom svodi na zarade zaposlenih, dok se manje govori o programu i kvalitetu nastave.

- Kada ljudi pričaju o reformi obrazovanja, oni ne pričaju o kurikulumu i deci, već samo o povećanju plata - rekao je Vučić.

Poseban fokus biće na dualno obrazovanje.

Vučić je naglasio da je za Srbiju posebno važno da razvija sistem dualnog obrazovanja, jer je povezan sa potrebama privrede i tržišta rada.

Najavljeno je oko 220 miliona evra za 75 projekata u obrazovanju, što obuhvata unapređenje infrastrukture i programa.

ŠESTA TAČKA

O veštačkoj inteligenciji je govorio vrlo konkretno i stavio je među glavne prioritete strategije.

Rekao je da će se u narednom periodu najveći značaj pridavati veštačkoj inteligenciji i njenoj ulozi u razvoju Srbije, uz ocenu da AI postaje jedan od ključnih faktora proizvodnje i ekonomskog rasta.

Naglasio je da budući razvoj više neće zavisiti samo od radne snage, već sve više od energije, računarskih kapaciteta i automatizacije.

Posebno je rekao da će u junu, a najkasnije u septembru 2026. godine, biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, i naveo da će roboti biti proizvođeni u fabrici Mint. U pojedinim izveštajima se dodaje i da država najveći primat daje upravo robotici i veštačkoj inteligenciji.

Naveo je da će veštačka inteligencija postati deo većine kancelarijskih poslova, dok će roboti smanjivati potrebu za fizičkom radnom snagom u logistici i proizvodnji, što je predstavio kao jedan od razloga zbog kojih Srbija mora brzo da se prilagodi novoj tehnološkoj eri.

Srbija mora da uhvati korak sa novom industrijskom i tehnološkom revolucijom, da ulaže u AI, robotiku, računarske kapacitete i obrazovanje kadrova, jer će to biti osnova razvoja u narednoj deceniji, istakao je Vučić.

SEDMA TAČKA

Predsednik je ukazao na to da će energetska bezbednost biti jedna od ključnih tačaka strategije "Srbija 2030" i da država mora da ulaže mnogo više kako bi obezbedila stabilno snabdevanje strujom i gasom u narednim decenijama.

Plan podrazumeva izgradnju novih energetskih kapaciteta, povećanje proizvodnje električne energije i diverzifikaciju izvora snabdevanja kako Srbija ne bi zavisila od jednog pravca ili jednog energenta.

Istakao je da država razmatra i uvođenje nuklearne energije u budućnosti, kao i dalja ulaganja u obnovljive izvore energije, ali uz očuvanje stabilnosti elektroenergetskog sistema.

OSMA TAČKA

Predsednik kaže da se u Srbiji u ovom trenutku radi na 380 kilometara auto-puteva.

- Predviđamo da uradimo još 578 kilometara auto-puteva do 2035. godine. Sve ukupno, proporcionalno veličini naše zemlje bismo oborili time sve rekorde u svetu - rekao je on.

Govorio je o obe faze izgradnje auto-puta Vožd Karađorđe, zatim i popularnim "Smajlijem" i drugim velikim putnim pravcima.

Dodao je da je plan da se uradi 1219 kilometara železnica, i da nas politika ne sme zaustavljati u izgradnji važne infrastrukture, a potom je predstavio šta je trenutno u izgradnji.

Predstavio je i šta je u planu po pitanju izgradnje železnice, i naglasio je da je većina kilometraže deo sistema pruge Beograd-Niš.

Vučić se posebno zahvalio Er Srbiji, što časno reprezentuje svoju zemlju svuda u svetu, i rekao da možemo da se dičimo svojom kompanijom koja zajedno sa državom brine o našim građanima širom sveta.

DEVETA TAČKA

Predsednik je istakao je da je sve građeno 70-ih godina, i da imamo 90.000 azbestnih cevi koje moramo da menjamo.

- Mi negde imamo gubitke od 70 odsto zbog mreže! Mi ćemo morati da izgradimo 30.000 kilometara vodovodne infrastukture. Izračunajte koliko ima od Subotice do Vranja, pa puta 60! Da ne govorim o fabrikama za prečišćavanje vode. Evo jedan podatak, da biste bili dovoljno šokirani. 41 naselje u Šapcu nema vodu! Samo u Šapcu 41 naselje nema vodu. Imaju ljude svoje bunare, ali nisu prikopčani na sistem. A to je životni standard i kvalitet života, kao i kanalizacija. Nama je 690 kilometara cevi potrebno samo za kanalizaciju u Kragujevcu - kazao je predsednik.

Za vodu je predviđeno milijardu i 500 miliona evra, što je, kako ističe Vučić, nedovoljno.

- Imamo nikada veća ulaganja u istoriji Srbije, i i dalje nije dovoljno. Kanalizacija i vodovod uz zdravstvo čine kvalitet života. Tek tada možemo da se takmičimo sa najrazvijenijim zemljama - naglasio je on.

DESETA TAČKA

Vučić je poručio da Srbija mora da razvija snažnu poljoprivredu jer je proizvodnja hrane strateško pitanje za državu, posebno u svetu koji se suočava sa krizama i poremećajima na tržištu.

Plan predviđa modernizaciju poljoprivredne proizvodnje kroz veću primenu savremenih tehnologija, jačanje domaće proizvodnje hrane, veća ulaganja u infrastrukturu i mehanizaciju, snažniju podršku poljoprivrednicima kroz subvencije i programe razvoja sela, kao i povećanje konkurentnosti srpske poljoprivrede na izvoznim tržištima.

Strategija "Srbija 2030" predstavlja dugoročni okvir za razvoj države u različitim oblastima - od ekonomije i energetike do obrazovanja i tehnologije.