Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jedan od ključnih ciljeva u zdravstvu potpuno ukidanje lista čekanja za operacije i medicinske intervencije.

Govoreći tokom predstavljanja nacionalne strategije „Srbija 2030“, Vučić je naglasio da se više ne sme dešavati da pacijenti čekaju na operacije poput katarakte, ugradnje kuka ili kolena.

„Ako imamo problem na Banjici, ako neko ne želi ili ne može da radi, promenićemo sve i gradićemo nove kapacitete. Moramo da uradimo sve da ljudi više ne čekaju na operacije“, rekao je Vučić.

On je istovremeno apelovao na građane da se odazovu kada ih medicinske ustanove pozovu na zakazanu intervenciju.

„Molim građane Srbije da, kada ih pozovemo na operaciju, ne kažu da ne mogu jer imaju svinjokolj ili slavu. Moramo svi zajedno da budemo odgovorni“, rekao je predsednik.

Foto: Videoplus

Vučić je istakao da se u zdravstvo trenutno ulaže oko pet milijardi evra, dok će se u periodu od 2028. do 2035. godine čak 2,5 milijarde evra izdvojiti samo za infrastrukturne projekte.

Prema njegovim rečima, troškovi zdravstvenog sistema su ogromni, ali se moraju menjati određene navike i način rada u sistemu.

„Ne možete da radite dva sata, a da primate platu kao da radite deset. Oni koji rade deset sati moraju biti nagrađeni za svoj rad“, naveo je Vučić.

Predsednik je naglasio i da će se u narednom periodu više ulagati u zdravstvene ustanove u unutrašnjosti Srbije, kako građani ne bi morali da dolaze u velike centre poput Beograda.

Kako je naveo, obnavljaju se ili grade zdravstvene ustanove u više gradova, među kojima su Bor, Užice, Kikinda, Vršac, Čačak, Šabac, Kruševac, Smederevo, Negotin, Kladovo, Zaječar i Knjaževac, kao i više objekata u Beogradu.

Vučić je dodao da će država nastaviti da povećava sredstva za inovativne lekove i lečenje dece u inostranstvu.

„Do 2012. godine u inostranstvu je o trošku države lečeno 440 dece, dok je od 2012. do danas lečeno 5.873 dece“, naveo je predsednik.

On je istakao da Srbija svake godine povećava izdvajanja za inovativne terapije i lečenje retkih bolesti, navodeći da je 2023. godine za inovativne lekove izdvojeno 6,2 milijarde dinara.