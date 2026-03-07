Slušaj vest

"Plan i program napretka jedne zemlje je osnova onoga na čemu zasnivate njen uspeh", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga nakon što je predstavio nacionalnu strategiju Srbija 2030.

- Ovo sve menja lice Srbije i menja našu budućnost - istakao je Vučić.

Mi moramo da donosimo strategijske odluke, da razmišljamo brzo, ali i da učimo i radimo. Najvažnija vest svega ovoga danas, mi ovim svim što radimo, svim ovim projektima, želimo da podignemo stopu rasta, da budemo među prvima u naredne 3-4 godine. Vrednost programa do 2030. godine je 17. milijardi evra, a do 2035. godine ukupno 48 milijardi evra, bez vojske i policije! A na vojsku će otići ne manje od 15 milijardi - naglasio je predsednik.

Plan je predstavljen u 10 tačaka i predstavlja najambiciozniji i najobimniji program do sada, usmeren na ubrzanje rasta srpske privrede.

  • Prva tačka - Očuvanje mira i stabilnosti u zemlji
  • Druga tačka - Evropski put Srbije, vojska i politika
  • Treća tačka - Životni standard, plate i penzija
  • Četvrta tačka - Zdravstvo
  • Peta tačka - Obrazovanje
  • Šesta tačka - Veštačka inteligencija, robotika, digitalizacija, privredne zone
  • Sedma tačka - Energetika
  • Osma tačka - Putevi, železnica, aerodromi i metro
  • Deveta tačka - Javno komunalna infrastruktura
  • Deseta tačka - Poljoprivreda

Detaljnije o svakoj tački pročitajte klikom OVDE.

