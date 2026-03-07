"Plan i program napretka jedne zemlje je osnova onoga na čemu zasnivate njen uspeh", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga nakon što je predstavio nacionalnu strategiju Srbija 2030.

Mi moramo da donosimo strategijske odluke, da razmišljamo brzo, ali i da učimo i radimo. Najvažnija vest svega ovoga danas, mi ovim svim što radimo, svim ovim projektima, želimo da podignemo stopu rasta, da budemo među prvima u naredne 3-4 godine. Vrednost programa do 2030. godine je 17. milijardi evra, a do 2035. godine ukupno 48 milijardi evra, bez vojske i policije! A na vojsku će otići ne manje od 15 milijardi - naglasio je predsednik.