Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v.d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović.

- Polećemo drugi put za Dubai po naše građane. Ovom prilikom se ispred nacionalne kompanije zahvaljujemo predsedniku Republike i Vladi Srbije na podršci i organizaciji evakuacionih letova - rekao je kapetan aviona Peđa Plasković.

Avion Er Srbije poleteo po srpske državljane u Dubai

Er Srbija je juče saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC), avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika.

Za sutra, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju.

Ovi planirani letovi biće realizovani avionima erbas A320, koji primaju po 180 putnika.

Kako je navedeno, u toku su sve pripreme za realizaciju pomenutih repatrijacionih letova, uključujući pribavljanje neophodnih dozvola, uz konstantno praćenje bezbednosnih procena za prelet i sletanje na teritoriju UAE i Saudijske Arabije.