Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim damama Srbije današnji praznik - Osmi mart, Dan žena.
čestitka predsednika
"MOJ NAJVEĆI NAKLON VAMA, BESKRAJNO HVALA NA SVEMU" Predsednik Vučić čestitao Osmi mart: Hvala za svaku brigu vašu, za svaku reč, za svaki radni dan (VIDEO)
- Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete. Srećan 8. mart!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u čestitki svim damama Srbije za Osmi mart.
Uz emotikon srca, on je poručio sledeće:
- Hvala vam drage žene na svemu, na ljubavi prema Srbiji koju dajete, za svaku podršku, za svaku brigu vašu, za svaku reč, za svaki radni dan, za sve što ste uradile za Srbiju. Moj najveći naklon vama, beskrajno hvala na svemu! Srećan praznik, živela Srbija, poručio je Vučić.
