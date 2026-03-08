Slušaj vest

- Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete. Srećan 8. mart!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u čestitki svim damama Srbije za Osmi mart.

Screenshot 2026-03-08 093216.jpg
Foto: Instagram Printscreen

Uz emotikon srca, on je poručio sledeće: 

- Hvala vam drage žene na svemu, na ljubavi prema Srbiji koju dajete, za svaku podršku, za svaku brigu vašu, za svaku reč, za svaki radni dan, za sve što ste uradile za Srbiju. Moj najveći naklon vama, beskrajno hvala na svemu! Srećan praznik, živela Srbija, poručio je Vučić.

 Kurir.rs

vucic.png
Strategija Srbija 2023 Aleksandar Vučić (1).jpg
Strategija Srbija 2023 Aleksandar Vučić (5).jpg
collage copy.jpg
Strategija Srbija 2030 Aleksandar Vučić
Strategija Srbija 2023 Siniša Mali Aleksandar Vučić (12).jpeg