- Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete. Srećan 8. mart!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u čestitki svim damama Srbije za Osmi mart.

- Hvala vam drage žene na svemu, na ljubavi prema Srbiji koju dajete, za svaku podršku, za svaku brigu vašu, za svaku reč, za svaki radni dan, za sve što ste uradile za Srbiju. Moj najveći naklon vama, beskrajno hvala na svemu! Srećan praznik, živela Srbija, poručio je Vučić.