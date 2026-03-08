Ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali jutros je priredio iznenađenje u programu uživo.
prijatno iznenađenje u studiju
IZNENAĐENJE U PROGRAMU UŽIVO! Ministar Mali iznenadio i voditeljke i gledaoce, ovako čestitao Osmi mart damama u studiju (FOTO/VIDEO)
Naime, posle jutrošnjeg gostovanja na prvom kanalu javnog servisa, gde je govorio o planu Srbija 2030, ministar Siniša Mali iznenadio je dame u studiju povodom Dana žena.
Foto: Instagram Printscreen, RTS Printscreen
On je to učinio u programu RTS-a uživo kada je otišao po dva buketa za novinarku koja je s njim razgovarala i spikerku koja je potom čitala vesti.
Kurir.rs
