- Jedina vrednost koju moramo da branimo, uz mir i stabilnost je sloboda i nezavisnost naše zemlje. Moramo da istrpimo provokacije različitih faktora u regionu, da pokažemo ne kukavičluk, jer im je jasno da kukavice nismo, jasno im je da od njih nismo ni slabiji, već moramo da pokažemo stratešku pamet opredeljenu za mir, da čuvamo našeg čoveka, da čuvamo naše ljudske resurse - istakao je predsednik.

Vučić je podsetio da je govorio o sukobu na Bliskom istoku i u Iranu i pre nego što je počeo, ali da mu mnogi nisu verovali. On je istakao da je ovo tek početak sukoba i to ne samo na Bliskom istoku, već širom sveta.

Kako je dodao, u skladu sa tim, u velikim zemljama mogu se očekivati ogromni pritisci. Naveo je da su sve veći pritisci na to kako da se okonča rat između Rusije i Ukrajine i istakao da se, nažalost, neće skoro okončati:

- Nastaviće se to i rađaće se novi i još teži sukobi. I predviđam da će sukobi završiti i sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva zato što će biti korišćeno oružje koje je samo jednom u svetu upotrebljeno. Voleo bih da ne budem u pravu, a plašim se da će opet morati da kažu da sam pogodio.

Ukazao je da je u tom kontekstu najvažniji cilj za Srbiju da u narednom periodu sačuvamo mir i stabilnost u zemlji.

- Mi smo uvek bili hrabar i ponosan narod, narod koji je ljubio, štitio i čuvao slobodu više od svega. To smo plaćali ogromnom cenom u Prvom i Drugom svetskom ratu - kazao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da smo u ratovima devedesetih, samo u Bosni i Hercegovini izgubili 30.000 naših ljudi.

On je naglasio i da će Srbija čuvati svoju poziciju vojne neutralnosti, koju nije menjala ni pod velikim pritiscima, a neće je menjati ni u narednih deset godina:

- Vojna neutralnost donela je mnogo toga dobrog u Srbiji, donela je ogromno poštovanje. Mi moramo da snažimo našu armiju, ona mora da sarađuje sa svima. Uvek smo imali dobre odnose sa Ruskom Federacijom, imamo sve bolje sa NR Kinom. Mi moramo da gradimo i strateški i taktički dobre odnose i sa NATO zemljama, posebno sa Alijansom, jer ne smemo nikada više sebi da dozvolimo da budemo žrtva njihovih napada.

On je istakao da se ne može zaboraviti 1999, ali da život ide dalje i mi moramo da gradimo bolje odnose sa svima:

- Moramo, što se vojske tiče i naše policije, da ih snažimo na ubrzan način. U nameri da sačuvamo mir i stabilnost mi izdvajamo mnogo više od 2,5 odsto ukupnog BDP za vojsku i policiju, izdvojićemo najmanje 15 milijardi evra za vojsku.

Predsednik Srbije juče je najavio i da se uskoro otvara prva fabrika modernih dronova zajedno sa jednim inostranim partnerom:

- Radili smo i do sada, i kao vojska i privatne kompanije različita sklapanja, asemblije manjih dronova, "komarac 1", "komarac 2", ali ono što ćemo sada da radimo, to je nešto mnogo ozbiljnije i to ćemo već od kraja aprila imati punu proizvodnju.

Dodao je da je podignut nivo popuna raketa, granata, municije svake vrste.

- Zašto ovo radimo? Da li se spremamo za neki sukob? Ne. Ovo radimo upravo da bismo sačuvali mir. Ovo je jedina garancija da ćemo mir da sačuvamo, inače bismo sa neverovatnom lakoćom postali plen - istakao je Vučić.

On je naveo da u današnjem svetu neko ne mora čak ni da objašnjava zašto je napao neku zemlju. Nikoga ne interesuje ko šta misli, u svetu vlada pravo jačeg:

- Zato ne smemo da budemo slabiji. Mi ćemo da se držimo međunarodnog prava jer smo oštećeni njegovim rušenjem i pokušajima otimanja 14 odsto naše teritorije, ali drugi se prava odavno ne drže. Zato moramo da budemo snažni, jaki i spremni da se suprotstavimo.

Naveo je da ćemo morati da snažimo specijalne jedinice, ali i da radimo na jačanju uloge veštačke inteligencije.

- Uskoro će biti napravljene prve jedinice koje će se baviti upotrebom veštačke inteligencije, digitalizacijom, pravićemo i digitalnu vojsku, po uzoru na Izrael, a policijski sektor mora to što pre da prihvati - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao i da ćemo u narednom periodu najveći značaj pridavati veštačkoj inteligenciji i njenoj ulozi i da će u junu, a najkasnije u septembru biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, a u pitanju je "Mint". Naveo je da se humanoidnih robota godišnje proda između šest i devet hiljada.

- Mi ćemo u Srbiji da proizvedemo 1.000 ovakvih humanoidnih robota za različite potrebe i za dvostruke namene, proizvešćemo 10.000 robota pasa ili robot-dogova, takođe sa višestrukom namenom i upotrebom - rekao je Vučić.

Dodao je da je ponosan što je lično učestvovao u dovođenju fabrike "Mint" u Loznicu, koja je danas četvrti izvoznik iz Republike Srbije, a da će ta fabrika početi da radi i u Šapcu. Naglasio je da je danas Srbija 39. u svetu po veštačkoj inteligenciji i po spremnosti za prihvatanje svega što ona nosi:

- To je neverovatno za zemlju tako malu i dalje nedovoljno razvijenu, kao što je Srbija. Vidim zemlju da prihvata veštačku inteligenciju, da prihvata spoj između inteligencije i rada.

Predsednik je naglasio i da je demografska politika problem broj jedan naše zemlje i istakao da to nije do novca jer, kako je naveo, upravo tamo gde ima najviše novca, ima najmanje dece. Navodeći da su u beogradskim opštinama Vračar, Novi Beograd, Stari grad i Savski venac u decembru prosečne plate bile preko 1.700 evra, više nego što je prosek u Sloveniji, u Hrvatskoj, Vučić je istakao da upravo u tim opštinama imamo najmanje dece.

- Nije problem u ekonomiji, problem je u našoj svesti, problem je u tome što moramo da razumemo da decu ubuduće, uz svu ljubav koju imamo prema kućnim ljubimcima, stavimo ispred njih, a ne obrnuto - rekao je predsednik.

Vučić je dodao i da će prosečna plata u Srbiji u 2030. godini iznositi 1.320 evra, prosečna penzija biće na nivou od 750 evra, kao i da bi prosečna zarada 2035. trebalo da dostigne 1.700 evra. On je istakao da je reč o podacima na nivou Republike, dok će na nivou Beograda taj prosek biti veći. Prema njegovim rečima, minimalna zarada iznosila je 172 evra u 2012. godini, 551 evro u 2025, a prema projekcijama za 2030. biće 760 evra. Prosečna plata u 2012. je bila 366 evra, a u decembru 2025. bila je 1.057 evra, rekao je Vučić. Predsednik je naveo da je prosečna penzija 2012. bila 204 evra, a u decembru 2025. vredela je 484 evra, više nego što je obećano penzionerima.

Govoreći o izgradnji puteva, Vučić je istakao i da je do sada izgrađeno 622 kilometra auto-puteva i brzih saobraćajnica, a da se trenutno radi 380 kilometara i dodao da će, kada se sve završi u periodu od 18,19 godina, biti ukupno 1.580 kilometara.

- Mi smo uradili 622 kilometra. Na to, u ovom trenutku se radi 380 kilometara. Gradi se Moravski koridor, još 40 kilometara, obilaznice oko Valjeva 2,4, Sremska Rača - Kuzmin 18, Slepčević - Badovinci 15,3, Fruškogorski koridor 44,4, Požarevac-Gradište-Golubac 36, severna obilaznica oko Kragujevca koja je strašno važna za celu Šumadiju i Moravički okrug - naveo je Vučić.

Kako je dodao, radi se i obilaznica oko Novog Sada, ali i Beograd - Zrenjanin - Novi Sad u dužini od 105,4 kilometra, kao i "smajli" od Bačkog Brega preko Sombora, Vrbasa, Srbobrana, Novog Bečeja do Kikinde.

- To je ukupno još 380 kilometara koji se sada grade i predviđamo da uradimo još auto-puteva do 2035, i to još 578 kilometara. Dakle, sa ovih 622 kilometra koje smo uradili u prethodnih 12 godina oborili smo, proporcionalno veličini naše zemlje, sve rekorde, u Evropi svakako niko ni blizu nas.

Predsednik je dodao i da se u zdravstvo ulaže oko pet milijardi evra i dodao da će se u periodu od 2028. do 2035. godine ukupno 2,5 milijardi uložiti samo u infrastrukturne projekte, ali je istakao i da se u toj oblasti moraju menjati neke stvari. Naglasio je i da je ključna stvar da se u potpunosti ukinu liste čekanja:

- U zdravstvu mora da se meri i da ljudi budu nagrađeni po učinku. Ne možete da radite dva sata a da primate plate kao da radite deset. I oni koji rade deset sati moraju da dobiju za tih deset sati, a ne kao da rade tri ili četiri.

Dodao je da se u narednom periodu mora povesti računa više o unutrašnjosti Srbije, a ne samo o tri ili četiri velika grada. Kako je rekao, moraće Kragujevac da se rešava mnogo bolje, ali i Smederevska Palanka u kojoj, kako je istakao, kada se uđe u neobnovljeni deo "zapitate se je li ovo bolnica ili je javni toalet", što je sramota za sve nas u prethodnih 40 godina.