„Svim ženama, koje su nacionalno blago Srbije, upućujem iskrene želje za dobro zdravlje, sreću i uspeh! Žene u selima Srbije, kao i one u gradovima su pouzdani oslonci porodice, ali i društva u celini. Ne smemo da zaboravimo nijednu ženu, pogotovo one starije od 65 godina, koje nemaju penziju a ni druga primanja. Upravo one s pravom čekaju socijalnu-garantovanu penziju, izjavio je ministar za brigu o selu i predsednik PUPS-a Milan Krkobabić povodom Međunarodnog dana ženaOsmog marta i dodao:

„Poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja žena, obezbeđivanjem stabilnog izvora egzistencije, uz poštovanje ljudskog dostojanstva i solidarnosti, nije samo pitanje pravde, već i preduslov za opstanak i razvoj Srbije. One to zaslužuju - da ni jedna žena na selu i u gradu Srbije ne bude zaboravljena!“ poručio je Milan Krkobabić.

Kurir.rs

