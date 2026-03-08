„Svim ženama, koje su nacionalno blago Srbije, upućujem iskrene želje za dobro zdravlje, sreću i uspeh! Žene u selima Srbije, kao i one u gradovima su pouzdani oslonci porodice, ali i društva u celini. Ne smemo da zaboravimo nijednu ženu, pogotovo one starije od 65 godina, koje nemaju penziju a ni druga primanja. Upravo one s pravom čekaju socijalnu-garantovanu penziju, izjavio je ministar za brigu o selu i predsednik PUPS-a Milan Krkobabić povodom Međunarodnog dana žena – Osmog marta i dodao: