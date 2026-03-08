Slušaj vest

Nakon odbijanja liste "Knjaževac za studente", blokaderi su na društvenim mrežama krenuli da optužuju predstavnike RIK za krađu, ali im je i sam Ješić skrenuo pažnju da je cela akcija izvedena jako traljavo i da su im zbog toga liste odbijane.

- Obično jako pomogne ako savetuje, kontroliše potpise i preda listu neko ko je to bar jednom pre ovoga radio i ima diplomi državnog pravnog faksa - napisao je on na društvenoj mreži X.

Na predloge drugih blokadera da se liste zovu "Pumpaj", Ješić je takođe oštro reagovao.

- Lista se nikada ne zove pumpaj i slično, sa pumpanjem i sličnim kretenizmima smo i tu gde jesmo - napisao je on.

Podsećamo, lista blokadera u Sevojnu je takođe odbijena. Iako su oni u svemu tome videli nekakvu zaveru, lista je odbijena zato što je listu predalo lice koje nije ovlašćeno za to

To je priznao i Miodrag Gavrilović iz Demokratske stranke, koji je na X napisao sledeće:

- Ako je ovo zaista tačno, a po svemu sudeći jeste, ovo je ozbiljna sramota i za ovo neko mora da odgovara.

