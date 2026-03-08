Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, podelio je na svom Instagram nalogu simpatičan video u kojem je prikazano kako je iznenadio svoju majku povodom Dana žena.

- Volite svoje majke - stoji u opisu snimka, koji prikazuje kako je sin svoju majku prijatno iznenadio donoseći joj buket lala povodom 8. marta.

- Idemo da iznenadimo moju mamu, 8. mart je. Izabrali smo lepe lale kao vesnik proleća - rekao je Vučević.

- Misli na mamu svoju, hvala, sine moj dobri - uzvratila je Vučevićeva mama.  

 Kurir Politika

