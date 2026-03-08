Slušaj vest

Kula je jedna od opština u kojoj će se 29. marta održati lokalni izbori, a blokaderska lista "Glas mladih opštine Kula" danas u tom gradu u Bačkoj organizuje tribinu. Prema našim saznanjima, Demokratska stranka je prisutna danas u Kuli kako bi podržala kampanju tzv. studenata, koju objašnjavaju kao "pomoć deci".

Ista ta opozicija je prva kada treba da se udara na Srpsku naprednu stranku i njene aktivnosti, ali njihovo licemerje očigledno ne poznaje granice, pa kad oni isto to rade pokušavaju javnosti da zamažu oči pod okriljem raznorzanih opravdanja.

Kada je u pitanju SNS, tada se grupa građana predstavlja kao "potplaćena ekipa koja je protiv svoje volje smeštena u autobus i poslata na neke skupove po zadatku".

Blokaderi se i javno, na društvenoj mreži "Iks", hvale kako promovišu istu "Glas mladih u opštini Kula", uoči lokalnih izbora koji su zakazani za 29. mart.

Jasno je da se kriterijumi razlikuju: ista aktivnost, različita mišljenja, zavisno od političke pripadnosti.

Podrška i u Aranđelovcu

Podsetimo, pre nekoliko dana deo opozicionih stranaka i udruženja građana u Aranđelovcu, gde se takođe održavaju lokalni izbori 29. marta, saopštio je da neće izaći na njih, već će podržati studentsku listu "Studenti za Aranđelovac - mladost pobeđuje".

Zajedničko saopštenje o podržavanju studentske liste potpisali su Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Nova Demokratska stranka Srbije, Srpski pokret Dveri i Udruženje građana "Grad je naš". U saopštenju su svoju odluku obrazložili time da ne žele ni na koji način da pomažu Srpskoj naprednoj stranci da pobedi, te da tzv. studentskoj listi stavljaju sve svoje resurse na raspolaganje.