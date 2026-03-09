Slušaj vest

Voditeljka TV Prva Marija Savić Stamenić otkrila je da su opozicioni političari odbijali da dođu na gostovanja navodeći kao razloge što im je rano ili ne mogu vikendom!

Ona je ugostila u jutarnjem programu profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomira Antića, koji je najpre prokomentarisao poteze protivnika vlasti.

- Meni je žao što je veliki broj građana prihvatio da nepolitičkim sredstvima rešava politička pitanja. Žao mi je, uložite svoj novac ili nađite nekog da vas plati. Uložite svoje vreme - počeo je Antić.

Nadovezala se potom voditeljka.

- Vreme, energiju, trud - imam utisak da nije problem novac - rekla je Savić Stamenić, a Antić je nastavio:

- Imamo takve primere, imamo demonstracije koje su bile mnogo manje posećene, koje su dovele Pašinjana (Nikol Pašiinjan, premijer Jermenije, prim. nov.) na čelo u Jermeniji. Imao je osam posto podrške, sad ima 11 - naveo je Antić.

Savić Stamenić je zatim otkrila kakvi su opozicioni lideri u Srbiji.

Zoran Lutovac Foto: Petar Aleksić

- Ja sam prošle nedelje ovde pominjala moj jedan dogovor sa jednim opozicionim liderom oko gostovanja u emisiji. On je meni napisao, kada sam ga pitala da li može u devet, da li može da dođe malo kasnije i rekao da "nije Vučić da ustaje u šest". Zoran Lutovac mi je kao predsednik DS-a javno u emisiji rekao, kada smo krenuli u polemiku zašto je on kod mene u emisiji prvi put gost, ja kažem 'pa toliko sam vas puta zvala, recite makar to', da bi on rekao "pa jeste, ali vi me uvek zovete vikendom, a ja ne mogu vikendom". Borite se protiv te 'strašne i zle vlasti', a ne možete da se probudite za emisiju, ne možete vikendom i ne možete u devet - otkrila je poznata voditeljka.

Antić je zaključio da je mnogo takvih primera.

- To isto kao ovi ljudi sa N1 i Nove S. Imaju emisije koje im donose ogroman novac, kažu da su progonjeni, a onda tri meseca idu na odmor! Šta je, diktatura ide na odmor - upitao se Antić.