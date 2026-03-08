Slušaj vest

Čini se da nikad više štandova nije bilo u Beogradu, a članovi SNS Zvezdare i SNS Obrenovac sugrađankama su darivali cveće.

SNS čestitao Beograđankama Osmi mart

S obzirom da su "žene najozbiljniji i najodgovorniji deo društva", kako neprekidno ističe predsednik Srbije Aleksandar Vučić, članovi SNS su odlučili da ih obraduju malim znakom pažnje.

Na jednom od štandova bio je i Siniša Mali koji je sugrađanke darivao ružama.

Na štandovima SNS čestitke sugrađankama za 8. mart Izvor: sns

Podsetimo, predsednik je danas čestitao Osmi mart - Dan žena, zahvalivši se ženama u Srbiji za njihov svaki radni dan i za sve što čine za Srbiju.