Članovi i aktivisti SNS izašli su danas na ulice Beograda da sugrađankama čestitaju Dan žena - Osmi mart.
Nikada više štandova SNS
SNS OVAKO OBRADOVAO BEOGRAĐANKE: Izašli na ulice da čestitaju Osmi mart - Dan žena, Siniša Mali dame darivao ružama (VIDEO)
Čini se da nikad više štandova nije bilo u Beogradu, a članovi SNS Zvezdare i SNS Obrenovac sugrađankama su darivali cveće.
SNS čestitao Beograđankama Osmi mart Foto: Sns
S obzirom da su "žene najozbiljniji i najodgovorniji deo društva", kako neprekidno ističe predsednik Srbije Aleksandar Vučić, članovi SNS su odlučili da ih obraduju malim znakom pažnje.
Na jednom od štandova bio je i Siniša Mali koji je sugrađanke darivao ružama.
Podsetimo, predsednik je danas čestitao Osmi mart - Dan žena, zahvalivši se ženama u Srbiji za njihov svaki radni dan i za sve što čine za Srbiju.
