Blokaderska grupa građana "Jedan tim" iz Lučana podržala je "studentsku listu" za lokalne izbore 29. marta u toj opštini, koja je na 24. mesto stavila Nenada Pajovića, koji iza sebe ima nekoliko krivičnih dela među kojima je i napad na službeno lice!

Naime, kako se tvrdi na društvenim mrežama, Nenad Pajović (53), kandidat studenata blokadera u Lučanima, je 2012. napao službeno lice, a učinilac je krivičnog dela u oblasti imovinskih delikata.

"2025.uništenje i otuđenje tuđe stvari + ometanje službenog lica", navodi se u objavi na Iksu.

Izbornu lista u Lučanima "Zvuk pravde - zajedno za studente" predala je Grupa građana "Jedan tim" i na njoj je 35 kandidata. Studenata na toj listi nema, ali ima profesora, poljoprivrednika, penzionera, a Nenad Pajović naveden je kao "hemijski tehničar".

Lučani_jedan-tim.jpg
Lučani: Izborna lista studenata blokadera Foto: Printscreen X

