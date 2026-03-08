- Mi se trudimo i borimo se za Srbiju. Želim da naglasim, mi imamo specifičnu situaciju u Srbiji u kojoj vi imate veliki broj ljudi koji imaju neku posebnu želju i ambiciju da putuju po Evropi i svetu i pljuju svoju zemlju, da pokušavaju da je zaustave, da pokušavaju da je uspore... Zbog toga je važno da mi ne pokažemo jednaku želju i jednaki žar za borbom da branimo Srbiju, već još veću želju, još veću ambiciju da idemo i da pričamo sve ono što jeste lepo u našoj zemlji, sve ono dobro što se dešava, sve ono dobro što smo postigli u prethodnih 12,13 godina, o planovima za budućnost i o tome šta je to što mi želimo da postignemo na našem evropskom putu - poručila je Brnabićeva.