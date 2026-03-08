Slušaj vest

Nekadašnji zamenik predsednikaSrpske radikalne stranke, danas istaknuti blokader i novinar Nemanja Šarović gostovao je u podkastu kod nekadašnjeg frontmena pop grupe "Ruž" Vuka Rosandića, koji je poslednjih godina politički aktivista, a u emisiji je glavna tema bila - ko rovari tzv. studentskom listom.

Na konstataciju Rosandića da su "studenti debelo nasamareni" sa njihovom listom (od strane opozicije), Šarović je podsetio na gostovanje Gorana Ješića u Utisku nedelje i tvrdnje koje je izneo u emisiji kod Olje Bećković.

Ješić je, kako smo već pisali, tada istakao da je upravo on bio spona između opozicije i takozvanih studenata.

"Čuli smo, Goran Ješić kaže da je on čovek za vezu, između ove prozapadne opozicije, onih pet stranaka u Skupštini, i studenata. Ko je Gorana Ješića za tako nešto ovlastio?", upitao je Šarović.

Rosandić je naglasio da mu se "digla kosa na glavi" kad je čuo ime Gorana Ješića, i dodao da zna kako su se oko "studenata muvali Zdenko Tomanović i Boža Prelević".

