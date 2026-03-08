Slušaj vest

- Elem, vraćam se sa Liturgije sa suprugom i decom i na raskrsnici neki idiot bez blama pred suprugom i decom krene da mi dobacuje i da me vređa. Naravno, pao mi je mrak na oči, jer neću da oćutim na takav primitivizam - napisao je Vladimir Đukanović.

Đukanović kaže da su se huliganu "odsekle noge" kada mu je prišao.

- Odjednom je "hrabriša" postao grlica. Pošto je bio sa devojkom koja je odmah uzela da snima, cilj im je bio da ga udarim. Naravno, to nisam učinio, ali mu na uvrede nisam ostao dužan i uživao sam da gledam njegovo uplašeno lice. Takvoj bagri koja je umislila da može koga god hoće da vređa, posebno pred ženom i decom, nikada dužan neću da ostanem i pozivam svakoga da se toj blokaderskoj i antisrpskoj bagri suprotstavi na svakom mestu - istakao je advokat Đukanović.

