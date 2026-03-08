Slušaj vest

Novi šok snimak sa sastanka "studenata" blokadera, odnosno plenumaša iz Beograda, kruži društvenim mrežama, a na njemu se može se čuti da vlada potpuni haos u blokaderskom pokreti, da ne mogu gotovo ništa da se dogovore i usaglase, te da jedni drugima sve i svašta zameraju.

Snimak počinje izlaganjem ženske osobe koja kritikuje pre svega nezainteresovanost za blokade, a iz njenog izlaganja može se zaključiti da su dve struje - beogradska i novosadska - u ozbiljnom sukobu.

- Mi imamo mnogo veći problem, a to je da nas 200 gura ove blokade par meseci. Pucamo po šavovima, ljudi nema. Meni je krajnje tužno što su naše kolege nezainteresovane, na bilo koji način da se uključe, da gledaju bilo šta drugo osim svog du*eta i ispita - kaže jedna od razočaranih blokaderki, a ostatak možete poslušati u snimku ispod.