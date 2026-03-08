Slušaj vest

Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke (DS), po uzoru na mnoge blokadere i istomišljenike poziva na nasilje!

On je u podkastu "Bez ustručavanja" dao izjavu koju su mnogi protumačili kao zahtev da se predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, unapred optuži za navodno pokradene izbore, uprkos rezultatima istraživanja, kako bi se na lak način došlo "do fotelje".

- Kad oslobodimo zemlju, onda možemo da razgovaramo o kampanjama. Videćemo kako će mafija da se sruši... Mafija se i 2000. godine srušila izborima, a izborna volja se odbranila na ulici. Ako mene pitate da li će Aleksandar Vučić da prizna rezultate izbora - pa sigurno neće! Mi nudimo da se ovo reši olovkom, ali ako olovka bude mnogo dugačka, može da bude i motka! - rekao je Milivojević.

Podsetimo, Milivojević nije prvi blokader koji koji preti izlaskom na ulice. Krajem prošle godine Marinika Tepić, najbliža saradnica Dragana Đilasa u Stranci slobode i pravde, rekla je da se izborni dan, kada budu parlamentarni izbori, neće završiti.

Slično je nedavno govorio i urednik tabloida Danas Dragoljub Draža Petrović. On je nastavio je s blokaderskom mantrom da će se izborni dan završiti neredima, jer su "ti izbori unapred pokradeni" (?!).

Pretio je pre nekoliko dana i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i advokat Aleksandar Olenik koji je pozvao na nasilje u izbornoj noći.