Ministar Ivica Dačić se nalazi u bolnici od 25. februara, kada je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća.

Iste večeri ministar je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.

Istog dana kada je skinut sa respiratora, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije.