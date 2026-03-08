Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić podelila je fotografije sa posete selu Valevac kod Knjaževca, istakavši da je uživala u domaćinskoj atmosferi i poručila da za SNS nema građana prvog i drugog reda
Važni susreti
"NEMA GRAĐANA PRVOG I DRUGOG REDA U SRBIJI - SVI SU VAŽNI!" Brnabić u selu Valevac kod Knjaževca: Verujemo u naš narod! (FOTO)
Slušaj vest
"Divno druženje sa meštanima u selu Valevac pokraj Knjaževca. Hvala vam na divnom dočeku i gostoprimstvu", navela je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, uz podeljene fotografije sa meštanima.
- Zaista sam uživala u domaćinskoj atmosferi. Za nas iz Srpske napredne stranke (SNS) nema građana prvog i drugog reda — svako mesto u Srbiji je jednako važno. Verujemo u naš narod i znamo da bez naroda ne bismo mogli da našu Srbiju, predvođenu predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, guramo napred svih ovih godina - napisala je Brnabić uz podeljene fotografije.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši