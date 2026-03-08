" Divno druženje sa meštanima u selu Valevac pokraj Knjaževca. Hvala vam na divnom dočeku i gostoprimstvu ", navela je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić , uz podeljene fotografije sa meštanima.

- Zaista sam uživala u domaćinskoj atmosferi. Za nas iz Srpske napredne stranke (SNS) nema građana prvog i drugog reda — svako mesto u Srbiji je jednako važno. Verujemo u naš narod i znamo da bez naroda ne bismo mogli da našu Srbiju, predvođenu predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, guramo napred svih ovih godina - napisala je Brnabić uz podeljene fotografije.