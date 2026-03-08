Slušaj vest

Nakon što je hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao nastup u Spensu, u Novom Sadu zbog navoda da je u istoj hali "nekada bio logor" — izazvavši bes fanova i kontroverze — oglasio se gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin.

-Toni Cetinski širi apsolutne neistine i obmanjuje javnost. U Spens-u nikad nije bilo nikakvog koncentracionog logora za Hrvate. Istina je potpuno drugačija. U Spens-u je postojao prihvatni centar za izbeglice, u najvećem broju Srbe koji su na početku ratnog sukoba pobegli iz Hrvatske. U Spens-u su svoj privremeni dom našle hiljade srpskih porodica koje su bežale iz Hrvatske da ne bi bili ubijane i lovljene, kao što su bili lovljene tokom celog ratnog sukoba, a posebno u Bljesku, Oluji i drugim akcijama - napisao je Mićin i dodao:

- To nije bilo teško proveriti. Vesti o tome postoje u novinskim arhivama. Ljudi koji su tada upravljali Spens-om su i dalje živi. Tim Tonija Cetinskog je mogao da ih pozove i proveri.Osim toga, kako se Cetinski, tih neistina nije setio, kada je u velikoj dvorani Spens-a nastupao 2012, 2014, i 2023. godine. Kao gradonačelnik Novog Sada najoštrije osuđujem ovakvo tendencizno i zlonamerno širenje dezinformacija.

Kako je naveo, Novi Sad je od početka rata devedesetih godina, postao nova kuća za ogroman broj izbeglica iz Hrvatske, koji su na brutalan način proterani sa svojih ognjišta.

- Očekujem od Cetinskog da se javno izvini građanima Novog Sada i Srbije, zbog širenja brutalnih neistina i dezinformacija. Ukoliko to ne uradi biće jasno da je krenuo putem drugih kolega iz Hrvatske koji su iznosili laži! Da poziciju muzičke zvezde zloupotrebljava u sasvim druge svrhe!