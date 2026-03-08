Slušaj vest

"I u selu Rgošte odlična energija, predivna atmosfera i toliko sam srećna što sam danas upoznala ove jake žene i mogla da otvoreno razgovaram sa njima", istakla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, uz podeljene fotografije sa meštanima.

- Mnogo vam hvala na ljubavi koju pokazujete prema svojoj zemlji. I vi ste ti koji ste zaslužni za sve uspehe koje Srbija postiže i svi mi zajedno jesmo jedan uspešan tim, jedna porodica. Jer Knjaževac i svako mesto u Srbiji jesu naša porodica! - istakla je Brnabić u opisu podeljenih fotografija.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NEMA GRAĐANA PRVOG I DRUGOG REDA U SRBIJI - SVI SU VAŽNI!" Brnabić u selu Valevac kod Knjaževca: Verujemo u naš narod! (FOTO)
ana.png
Politika"ŠTO VIŠE BLOKADERI GOVORE LOŠE O SRBIJI, TO ĆE NAŠA LJUBAV BITI JAČA" Ana Brnabić: Borimo se za našu zemlju (VIDEO)
Beta-2kh9pj9lyx.jpg
PolitikaBLOKADERIMA SMETA APLAUZ ZA SRBIJU! Pobesneli na mrežama jer je Ani Brnabić ukazano veliko poštovanje u Finskoj (FOTO)
Ana Brnabić
PolitikaOVAKO SE MI BORIMO ZA SRBIJU, A BLOKADERI IDU PO SVETU I PLJUJU SVOJU ZEMLJU: Ana Brnabić iz Finske o važnoj diplomatskoj ofanzivi
IMG-20251001-WA0046.jpg