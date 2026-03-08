Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram profilu "avucic" povodom Dana žena - Osmog marta.

"Bez vas ne bi bilo života, ne bi bilo Srbije, hvala na podršci, hvala na svemu!", poručio je predsednik Srbije.

Podsetimo, s obzirom da su "žene najozbiljniji i najodgovorniji deo društva", kako neprekidno ističe predsednik Srbije Aleksandar Vučić, članovi SNS su odlučili da ih obraduju malim znakom pažnje.

Na jednom od štandova bio je i Siniša Mali koji je sugrađanke darivao ružama.

Naprednjaci su u svim beogradskim opštinama čestitali damama njihov dan, poklanjali im cveće na štandovima i razgovarali sa njima. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

